МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос вслед за мировыми площадками

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,97%, до 7,05 доллара, "Новатэка" — на 2,58%, до 174,8 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,78%, до 76,26 доллара, "Газпрома" — на 2,62%, до 5,95 доллара, "Газпром нефти" — на 2,67%, до 23,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 3,7%, до 32,53 доллара, "Северстали" — на 2,86%, до 18,36 доллара, расписки НЛМК подорожали на 2,24%, до 30,14 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 1,74%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 2,72%, до 14,89 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,38%, до 52,3 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 2,16%, до 9,46 доллара, "Магнита" — на 3,17%, до 14 долларов. Расписки "Ленты" подорожали на 2,47%, до 3,53 доллара.