Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне ростом
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,97%, до 7,05 доллара, "Новатэка" — на 2,58%, до 174,8 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,78%, до 76,26 доллара, "Газпрома" — на 2,62%, до 5,95 доллара, "Газпром нефти" — на 2,67%, до 23,1 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 3,7%, до 32,53 доллара, "Северстали" — на 2,86%, до 18,36 доллара, расписки НЛМК подорожали на 2,24%, до 30,14 доллара.
Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 1,74%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 2,72%, до 14,89 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,38%, до 52,3 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 2,16%, до 9,46 доллара, "Магнита" — на 3,17%, до 14 долларов. Расписки "Ленты" подорожали на 2,47%, до 3,53 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210301/833139525.html