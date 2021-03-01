МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в первый весенний день года закрылись в значительном плюсе после публикации данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций вырос вслед за мировыми площадками

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,59%, до 6586,7 пункта, французский CAC 40 — на 1,57%, до 5792,79 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,64%, до 14012,82 пункта.

Участники торгов обратили внимание на данные, указывающие на состояние экономики Европы. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 57,9 пункта с 54,8 пункта в январе, превзойдя прогнозы аналитиков. А PMI в области промышленного производства Германии в феврале вырос до 60,7 пункта с 57,1 пункта в январе, что стало максимумом более чем за три года. Во Франции индикатор вырос до 56,1 пункта с 51,6 пункта в январе.

Глава отдела рынков Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, считает, что на данный момент внимание инвесторов сосредоточилось на позитивных факторах — трейдеры по-прежнему оптимистично оценивают перспективы восстановления экономики по мере развертывания вакцинации от нового коронавируса в мире.