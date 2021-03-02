Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Политика Минфина по разделению "кубышки" государства имеет под собой основания, в том числе, с точки зрения сохранения сбережений граждан. Последним стоит обратить внимание на то, что ведомство сокращает долю доллара и евро в резервах в пользу других валют. При этом следовать бездумно за изменениями валютной структуры ФНБ не стоит, считают опрошенные "Прайм" эксперты.
Минфин сократил доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния с 45% до 35%. Долю в 15% в валютных структурах ФНБ получил китайский юань, а долю в 5% — японская иена. Такие изменения были направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ, сообщили в министерстве.
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННАЯ ДРУЖБА
В кризисный 2020 год Минфину удалось совершить несколько эффективных шагов в сторону экономической стабильности государства. Например, Россия смогла сохранить курс рубля относительно стабильным в паре с резервными валютами. В действиях Минфина, который снизил доли доллара и евро в пользу юаня и иены, есть железная логика.
За последние три года в России заметно возрос объем несырьевого экспорта. В 2020-м был даже установлен новый рекорд — 161,3 миллиарда долларов. Ключевые покупатели из стран Азиатско-Тихоокеанского региона приобретают у нас сельхозтовары, продукцию машиностроения, металлопродукции и химические товары. Очевидно, что эти позиции будут пользоваться спросом и в 2021 году, так как страны АТР сейчас быстро восстанавливаются после пандемии.
Китайский юань является приоритетным среди валют развивающихся стран азиатского региона. Учитывая то, как активно продолжает развиваться КНР, а также рост объема взаимной торговли, действия Минфина оправданы, считает аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.
Добавление в корзину японской иены вносит элемент стабильности, поскольку эта валюта менее других реагирует на мировую конъюнктуру, добавляет он.
СТОИТ ЛИ ПОВТОРЯТЬ ЗА МИНФИНОМ
Диверсификация сбережений приветствуется и в случае, если речь идет о личных финансах. Однако следовать бездумно за изменениями валютной структуры ФНБ не стоит. Каждая валюта обладает как преимуществами, так и недостатками.
К примеру, доллар и евро – наиболее привычные инструменты валютных накоплений благодаря их высокой ликвидности. Но у них есть такой недостаток, как отсутствие приемлемой доходности. По сути, депозиты в этих валютах не приносят никакого дохода, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
"Депозиты в юанях приносят доход около 1,5%-2,5% в зависимости от срока и суммы вклада. Однако условия обмена юаня хуже, чем по основным валютам. Поэтому держатель такой валюты может потерять больше на обмене", — предупредил он.
У иены же есть недостатки всех вышеназванных валют, а также весьма сложная ситуация с государственным долгом Японии, который в любой момент может стать поводом для валютного кризиса в стране, добавил Кочетков.
Исходя из этого, эксперты не рекомендует обменивать все или большую часть сбережений в евро и долларах на валюты, которые предпочел Минфин.
Наиболее разумным вариантом будет оставить прежнюю структур валютного портфеля, а вот следующие инвестиции направить в большей степени (10-15% от суммы) в иены и в меньшей степени в юани (5-10% от суммы), считает управляющий партнёр Advice Finance, финансовый архитектор Сергей Смит.
Покупку в больших объемах японской валюты он объясняет традиционным ростом иены во время паники на рынках. Например, во время кризиса банковской системы в 2008 году курс иены начал расти в два раза быстрее, чем доллар. "То есть, имея такую валюту, инвесторы могут защититься от негативных ситуаций на фондовых рынках", — пояснил аналитик.
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Сейчас большинство активов перекуплены, а вспомогательные меры экономики во время пандемии привели к образованию пузырей. Когда они начнут сдуваться, инвесторы будут активно обращаться к защитным активам. Именно поэтому возрастет курс иены, доллара и юаня, считает Смит.
Рубль сейчас поддерживает крепкая нефть, поэтому в краткосрочной перспективе российская валюта будет торговаться около 73-75 в паре с долларом и 89-92 в паре с евро, прогнозирует управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик.
Бадьянов также не ожидает в ближайшее время серьезного ослабления рубля к ведущим валютам. Скорее всего, курс будет находиться на текущих уровнях – около 74-75 рублей в паре с долларом и в диапазоне 89-90 в паре с евро.
За полгода юань подорожает примерно на 8%. А вот иена может прибавить в цене более существенно — на 10% к рублю, прогнозирует Смит.
При этом прогнозы по валютам на ближайшую перспективу могут быть весьма неточными, согласны эксперты.
"Пандемия коронавируса привела к большим дисбалансам в мировых финансах. Вновь мы наблюдаем резкий рост государственных долгов, а это повод в будущем для очередного долгового кризиса. Даже доллар не застрахован от девальвации". – отмечает Кочетков.
Нет гарантий, что какая-либо из валют переживет кризисы без потерь и не будет девальвирована в той или иной ситуации. Однако одновременное вложение в разные валюты позволит, как минимум, избежать потерь при наличии лишь одной валюты в накоплениях, заключил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210302/833138431.html