МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Политика Минфина по разделению "кубышки" государства имеет под собой основания, в том числе, с точки зрения сохранения сбережений граждан. Последним стоит обратить внимание на то, что ведомство сокращает долю доллара и евро в резервах в пользу других валют. При этом следовать бездумно за изменениями валютной структуры ФНБ не стоит, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Минфин снизил доли доллара и евро в структуре ФНБ

Минфин сократил доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния с 45% до 35%. Долю в 15% в валютных структурах ФНБ получил китайский юань, а долю в 5% — японская иена. Такие изменения были направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ, сообщили в министерстве.

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННАЯ ДРУЖБА

В кризисный 2020 год Минфину удалось совершить несколько эффективных шагов в сторону экономической стабильности государства. Например, Россия смогла сохранить курс рубля относительно стабильным в паре с резервными валютами. В действиях Минфина, который снизил доли доллара и евро в пользу юаня и иены, есть железная логика.

За последние три года в России заметно возрос объем несырьевого экспорта. В 2020-м был даже установлен новый рекорд — 161,3 миллиарда долларов. Ключевые покупатели из стран Азиатско-Тихоокеанского региона приобретают у нас сельхозтовары, продукцию машиностроения, металлопродукции и химические товары. Очевидно, что эти позиции будут пользоваться спросом и в 2021 году, так как страны АТР сейчас быстро восстанавливаются после пандемии. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Китайский юань является приоритетным среди валют развивающихся стран азиатского региона. Учитывая то, как активно продолжает развиваться КНР, а также рост объема взаимной торговли, действия Минфина оправданы, считает аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.

Добавление в корзину японской иены вносит элемент стабильности, поскольку эта валюта менее других реагирует на мировую конъюнктуру, добавляет он.

СТОИТ ЛИ ПОВТОРЯТЬ ЗА МИНФИНОМ

Диверсификация сбережений приветствуется и в случае, если речь идет о личных финансах. Однако следовать бездумно за изменениями валютной структуры ФНБ не стоит. Каждая валюта обладает как преимуществами, так и недостатками.

К примеру, доллар и евро – наиболее привычные инструменты валютных накоплений благодаря их высокой ликвидности. Но у них есть такой недостаток, как отсутствие приемлемой доходности. По сути, депозиты в этих валютах не приносят никакого дохода, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Депозиты в юанях приносят доход около 1,5%-2,5% в зависимости от срока и суммы вклада. Однако условия обмена юаня хуже, чем по основным валютам. Поэтому держатель такой валюты может потерять больше на обмене", — предупредил он.

У иены же есть недостатки всех вышеназванных валют, а также весьма сложная ситуация с государственным долгом Японии, который в любой момент может стать поводом для валютного кризиса в стране, добавил Кочетков.

Исходя из этого, эксперты не рекомендует обменивать все или большую часть сбережений в евро и долларах на валюты, которые предпочел Минфин.

Наиболее разумным вариантом будет оставить прежнюю структур валютного портфеля, а вот следующие инвестиции направить в большей степени (10-15% от суммы) в иены и в меньшей степени в юани (5-10% от суммы), считает управляющий партнёр Advice Finance, финансовый архитектор Сергей Смит.

Покупку в больших объемах японской валюты он объясняет традиционным ростом иены во время паники на рынках. Например, во время кризиса банковской системы в 2008 году курс иены начал расти в два раза быстрее, чем доллар. "То есть, имея такую валюту, инвесторы могут защититься от негативных ситуаций на фондовых рынках", — пояснил аналитик.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Сейчас большинство активов перекуплены, а вспомогательные меры экономики во время пандемии привели к образованию пузырей. Когда они начнут сдуваться, инвесторы будут активно обращаться к защитным активам. Именно поэтому возрастет курс иены, доллара и юаня, считает Смит.

Рубль сейчас поддерживает крепкая нефть, поэтому в краткосрочной перспективе российская валюта будет торговаться около 73-75 в паре с долларом и 89-92 в паре с евро, прогнозирует управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

Бадьянов также не ожидает в ближайшее время серьезного ослабления рубля к ведущим валютам. Скорее всего, курс будет находиться на текущих уровнях – около 74-75 рублей в паре с долларом и в диапазоне 89-90 в паре с евро.

За полгода юань подорожает примерно на 8%. А вот иена может прибавить в цене более существенно — на 10% к рублю, прогнозирует Смит.

При этом прогнозы по валютам на ближайшую перспективу могут быть весьма неточными, согласны эксперты.

"Пандемия коронавируса привела к большим дисбалансам в мировых финансах. Вновь мы наблюдаем резкий рост государственных долгов, а это повод в будущем для очередного долгового кризиса. Даже доллар не застрахован от девальвации". – отмечает Кочетков.

Нет гарантий, что какая-либо из валют переживет кризисы без потерь и не будет девальвирована в той или иной ситуации. Однако одновременное вложение в разные валюты позволит, как минимум, избежать потерь при наличии лишь одной валюты в накоплениях, заключил он.