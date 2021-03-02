МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 2 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (январь) 1,06 1,1 (факт)
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (4кв2020) -10,6% -4,8% (факт)
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (январь) 12% -19,4% (факт)
3:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (4кв2020) 10 млрд австрал. долл 14,5 млрд австрал. долл (факт)
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (март) 0,1% 0,1% (факт)
6:45 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,053% 0,131% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) -0,3% -0,3%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 6,4% 5,6%
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -9,6% -0,3%
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 76,2 тыс  
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (февраль) -41 тыс -13 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (февраль) 6% 6%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 0,9% 0,9%
16:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (4кв2020) -5,16%  
16:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 8,9%  
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (декабрь) 0,7% 0,3%
16:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4кв2020) 40,5% 7,5%
16:40 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
21:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
22:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
14:00 мск RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
16:00 мск RUB РусГидро — телеконференция менеджмента    
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за февраль    
  RUB АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB АЛРОСА — День инвестора    