МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается вслед за нефтью и рублем

По состоянию на 11.27 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,26% — до 6,96 доллара, "Новатэка" — увеличивалась на 0,06%, до 174,9 доллара, "Лукойла" — снижалась на 1,51%, до 75,11 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,18% — до 5,88 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,54%, до 23,23 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижалась на 0,41% — до 32,4 доллара, "Северстали" — на 0,41%, до 18,29 доллара, НЛМК — на 1,36%, до 29,73 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 1,04% — до 0,95 доллара, Сбербанка — на 1,11%, до 14,73 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,1% — до 52,25 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 0,58% — до 9,4 доллара, "Магнита" — росла на 0,14%, до 14,02 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 0,21% — до 3,54 доллара.