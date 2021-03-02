МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в основном коррекционным снижением, кроме южнокорейского KOSPI, после роста на 1-2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Китай готовится к ужесточению денежно-кредитной политики

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 1,21% — до 3508,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,7%, до 2332,76 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,21% — до 29095,86 пункта, южнокорейский KOSPI — вырос на 1,03%, до 3043,87 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — уменьшился на 0,4%, до 6762,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,86% — до 29408,17 пункта.

В понедельник индексы Китая и Гонконга поднялись на 1,2-2,4%, Австралии — на 1,7%, Японии — на 2,4%, при этом южнокорейский индекс KOSPI не торговался в связи с праздничным днем в стране и по итогам торгов вторника вырос.

Трейдеры также обратили внимание на решение центробанка Австралии, который ранее сохранил базовую ставку на уровне 0,1%, что совпало с прогнозами. Ставка находится на этой отметке с ноября.

Несколько сдержала снижение японского индекса Nikkei 225 статистика по рынку труда Японии. Безработица в стране в январе осталась на уровне декабря в 2,9%, хотя аналитики ожидали рост до 3%.