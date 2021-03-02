Евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля — данные Мосбиржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20210302/833144692.html
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Евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля — данные Мосбиржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20210302/833144692.html
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