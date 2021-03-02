МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 3 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,026 млн барр  
3:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (4кв2020) -3,8% -1,8%
3:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 3,3% 2,5%
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 46,1  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (февраль) 52  
4:45 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (февраль) 52,8  
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 41,7 43
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 44,7 46
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 43,6 43,6
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 45,9 45,9
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль) 47,8 48,1
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 45,4 44,7
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (февраль) 49,8 49,8
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 49,7 49,7
предв. USD США — Заседание ОПЕК    
16:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль) 174 тыс 177 тыс
16:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (январь) -4,1% 3,5%
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль) 58,7 58,8
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль) 58,3 58,9
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (февраль) 55,2  
18:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (февраль) 58,7 58,7
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,285 млн барр -1,85 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 2,807 млн барр  
19:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
22:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль) 52,7  
  RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Polymetal International plc — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    