МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в феврале вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 72,1 триллиона рублей, сообщается на сайте торговой площадки. Объем ранних торгов на Московской бирже составил 15 миллиардов рублей

Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 32,8%), срочный рынок (рост на 14,8%), денежный рынок (рост на 8,6%) и спот-рынок валюты (рост на 7,7%).

Объем торгов на фондовом рынке в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 6% и составил 3,704 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 32,8%, до 2,236 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 26,2%, составив 111,8 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 35% и составил 1,468 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 73,4 миллиарда рублей против 119,4 миллиарда за аналогичный период прошлого года. В феврале на фондовом рынке Мосбиржи также был размещен 61 облигационный заём на общую сумму 1,074 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 369,6 миллиарда. Мосбиржа планирует запустить ряд торгов в режиме 24/5

Объем торгов на срочном рынке достиг 12 триллионов рублей. Среднедневной объем торгов составил 599,9 миллиарда рублей против 550 миллиардов годом ранее.

"Объем торгов на валютном рынке составил 24 триллиона рублей (24,1 триллиона рублей в феврале 2020 года)… Объем торгов на денежном рынке увеличился на 8,6%, до 31,9 триллиона рублей (29,4 триллиона рублей в феврале 2020 года), среднедневной объем операций составил 1,597 триллиона рублей (1,548 триллиона рублей в феврале 2020 года)", — также говорится в сообщении.

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-февраля вырос в 3,17 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 4,07 тонны, по серебру – почти удвоился, до 10,53 тонны, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении заключено сделок с золотом и серебром на 18,4 миллиарда рублей против 4,5 миллиарда рублей за январь-февраль 2020 года. Только в феврале было заключено сделок на сумму 13,6 миллиарда рублей, в том числе объем торгов 3,04 тонны золотом и 7,05 тонны серебром (на 460 миллионов рублей). Золото продолжает дешеветь на укреплении доллара

В 2020 году на Московской бирже было заключено сделок с золотом (12,897 тонны; —4,4%) и серебром (30,727 тонны; +207,5%) на общую сумму 56,105 миллиарда рублей против 39,3 миллиарда рублей в 2019 году. В 2018 году этот показатель составлял 102 миллиарда рублей, в 2017 году — более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской Бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской Биржи.