МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США снижаются во вторник в рамках коррекции после роста накануне на 2-3% по основным индексам, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля перешел к росту

По состоянию на 17.45 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,01%, до 31533,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 13547,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 3897,7 пункта.

Накануне американские фондовые биржи выросли на 2-3% по основным индексам на волне оптимизма, после того как в минувшую субботу палата представителей конгресса США одобрила пакет стимулирования американской экономики размером в 1,9 триллиона долларов. Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

"Нам просто нужно передохнуть после вчерашнего дня", — сказал главный инвестиционный менеджер Kleinwort Hambros Фахад Камаль (Fahad Kamal), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

Аналитик также отметил, что динамика фондового рынка зависит от доходности гособлигаций, так как рынки следят за действия центробанков. "До тех пор пока они (центробанки — ред.) покупают огромное количество облигаций на рынке, рост доходности (гособлигаций — ред.) будет расти", — полагает Камаль.