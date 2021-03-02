МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает опускаться во вторник вечером, что является уже шестым торговым днем снижения цены на этот драгметалл, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля перешел к росту

По состоянию на 18.04 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,02%, или на 0,3 доллара, до 1722,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,74% — до 26,477 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота продолжает оказывать укрепление американской валюты и высокая доходность гособлигаций США. Снижение цены на золото продолжается уже шестую торговую сессию подряд: за это время металл подешевел более чем на 4,5%.

Аналитики Heraeus Precious Metals, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что рост курса доллара продолжит оказывать давление на стоимость золота, так как у инвесторов много коротких позиций по доллару.