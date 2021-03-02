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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210302/833147628.html
Золото продолжает снижаться шестую торговую сессию подряд
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Стоимость золота продолжает опускаться во вторник вечером, что является уже шестым торговым днем снижения цены на этот драгметалл, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 02.03.2021
биржи, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает опускаться во вторник вечером, что является уже шестым торговым днем снижения цены на этот драгметалл, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.04 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,02%, или на 0,3 доллара, до 1722,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,74% — до 26,477 доллара за унцию.
Давление на стоимость золота продолжает оказывать укрепление американской валюты и высокая доходность гособлигаций США. Снижение цены на золото продолжается уже шестую торговую сессию подряд: за это время металл подешевел более чем на 4,5%.
Аналитики Heraeus Precious Metals, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что рост курса доллара продолжит оказывать давление на стоимость золота, так как у инвесторов много коротких позиций по доллару.