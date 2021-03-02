Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном ростом
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,79%, до 7,11 доллара, "Новатэка" — на 2%, до 178,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,47%, до 76,62 доллара, "Газпрома" — на 0,47%, до 5,98 доллара, "Газпром нефти" — на 2,6%, до 23,7 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,23%, до 32,13 доллара, "Северстали" — увеличилась на 0,11%, до 18,38 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,2%, до 30,08 доллара.
Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 0,1%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 1,54%, до 15,12 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,53%, до 51,5 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,27%, до 9,58 доллара, "Магнита" — на 1,93%, до 14,27 долларов. Расписки "Ленты" подешевели на 0,28%, до 3,52 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210302/833148021.html