МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос, несмотря на санкции США

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,79%, до 7,11 доллара, "Новатэка" — на 2%, до 178,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,47%, до 76,62 доллара, "Газпрома" — на 0,47%, до 5,98 доллара, "Газпром нефти" — на 2,6%, до 23,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,23%, до 32,13 доллара, "Северстали" — увеличилась на 0,11%, до 18,38 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,2%, до 30,08 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 0,1%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 1,54%, до 15,12 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,53%, до 51,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,27%, до 9,58 доллара, "Магнита" — на 1,93%, до 14,27 долларов. Расписки "Ленты" подешевели на 0,28%, до 3,52 доллара.