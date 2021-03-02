МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник закрылись в плюсе на продолжающейся волне оптимизма вокруг перспектив восстановления экономики, свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций вырос, несмотря на санкции США

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,38%, до 6613,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,29%, до 5809,73 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,19%, до 14039,8 пункта.

Европейские фондовые индексы закрылись ростом второй день подряд. Инвесторы по-прежнему оптимистично настроены в отношении восстановления мировой экономики и выхода из кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Значительную роль в этом играет развертывание вакцинации.

В то же время аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), чьи слова приводит агентство Франс Пресс, заметил, что оптимизм на рынке немного угас, и темпы роста постепенно снижаются.

При этом макростатистика сдержала рост немецкого индекса. Так, объем розничных продаж в Германии в январе упал на 8,7% в годовом выражении, месячном — на 4,5%. Оба показателя оказались значительно хуже ожиданий аналитиков.