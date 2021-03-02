Фондовые индексы Европы выросли на экономическом оптимизме
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник закрылись в плюсе на продолжающейся волне оптимизма вокруг перспектив восстановления экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,38%, до 6613,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,29%, до 5809,73 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,19%, до 14039,8 пункта.
Европейские фондовые индексы закрылись ростом второй день подряд. Инвесторы по-прежнему оптимистично настроены в отношении восстановления мировой экономики и выхода из кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Значительную роль в этом играет развертывание вакцинации.
В то же время аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), чьи слова приводит агентство Франс Пресс, заметил, что оптимизм на рынке немного угас, и темпы роста постепенно снижаются.
При этом макростатистика сдержала рост немецкого индекса. Так, объем розничных продаж в Германии в январе упал на 8,7% в годовом выражении, месячном — на 4,5%. Оба показателя оказались значительно хуже ожиданий аналитиков.
https://1prime.ru/Financial_market/20210302/833148046.html