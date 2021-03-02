МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс рубля спокойно реагирует на запрет США по кредитованию РФ американскими правительственными финансовыми организациями, свидетельствуют данные Московской биржи.

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США вводят новые антироссийские санкции

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.40 мск снижался на 44 копейки, до 73,73 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 89,10 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, рубль стабилизировался вечером во вторник, сохраняя динамику, которая наблюдалась до объявления о санкциях.

Как сообщил ранее во вторник госдепартамент, США в связи с санкциями из-за дела Навального вводят запрет на предоставление РФ кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, в том числе Экспортно-импортным банком США.