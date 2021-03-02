МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс рубля спокойно реагирует на запрет США по кредитованию РФ американскими правительственными финансовыми организациями, свидетельствуют данные Московской биржи. США вводят новые антироссийские санкции

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.40 мск снижался на 44 копейки, до 73,73 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 89,10 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, рубль стабилизировался вечером во вторник, сохраняя динамику, которая наблюдалась до объявления о санкциях.

Как сообщил ранее во вторник госдепартамент, США в связи с санкциями из-за дела Навального вводят запрет на предоставление РФ кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, в том числе Экспортно-импортным банком США.