2021-03-02T22:06:53+03:00
2021-03-02T22:06:53+03:00
2021-03-02T22:06:53+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210302/833148333.html
Рубль не реагирует на новые санкции США
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля спокойно реагирует на запрет США по кредитованию РФ американскими правительственными финансовыми организациями, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 02.03.2021
биржи, валюта, рубль, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83302/30/833023078.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83302/30/833023078.jpg
https://1prime.ru/images/83302/30/833023077.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83302/30/833023077.jpg
https://1prime.ru/images/83302/30/833023065.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83302/30/833023065.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210302/833146417.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс рубля спокойно реагирует на запрет США по кредитованию РФ американскими правительственными финансовыми организациями, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.40 мск снижался на 44 копейки, до 73,73 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 89,10 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, рубль стабилизировался вечером во вторник, сохраняя динамику, которая наблюдалась до объявления о санкциях.
Как сообщил ранее во вторник госдепартамент, США в связи с санкциями из-за дела Навального вводят запрет на предоставление РФ кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, в том числе Экспортно-импортным банком США.