Рубль продолжает расти с появлением определенности с западными санкциями
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс рубля вечером всё ещё растет и против доллара, и евро на фоне появления некоторой определенности относительно санкций США и ЕС, которые пока оказались достаточно мягкими и ограничились в основном персональными рестрикциями.
Сохраняющиеся высокие цены на нефть добавляют уверенности рублевым "быкам".
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.56 мск снижается на 46 копеек, до 73,71 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 89,08 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ – ВВЕРХ НА САНКЦИЯХ
Российская валюта во вторник со второй половины дня укрепляется, хотя с утра преобладали негативные настроения среду рублевых "быков". При этом разворот прошел достаточно резко – в течение получаса курсы основных резервных валют растеряли до 1 рубля.
Вначале агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Соединенные Штаты могут во вторник ввести санкции в отношении десяти российских официальных лиц, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
Затем появились и официальные сообщения на санкционную тему. Так, Евросоюз впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. А США вслед за ЕС заявили о введении новых санкций — в их "чёрный список" попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций и будут включать в себя экспортные и визовые ограничения.
Таким образом, западные санкции имеют точечный, а не системный характер, что не должно повлечь ощутимого экономического эффекта. При этом не повлияли на курс рубля вечерние новости из США о введении в связи с санкциями из-за дела Навального запрета на предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями США, в том числе Экспортно-импортным банком США. Валюта РФ продолжила укрепляться, как и до этих новостей.
В итоге доллар и евро падают сейчас к рублю на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,65 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Санкционные новости сдерживали активность покупателей, но не повлияли существенно на общий положительный "сентимент" в отношении рублевых активов, оценивает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".
"В среду, как ожидается, Минфин РФ опубликует план операций на валютном рынке в марте-апреле. При этом в ценах на нефть может вырасти волатильность на фоне обсуждения сделки ОПЕК+ и выхода данных о недельных запасах сырья в США от API и EIA. Наш прогнозный диапазон по курсу доллара на среду – 73,5-74,5 рубля", — добавил он.
У рубля сохраняется краткосрочный потенциал укрепления: доллар в течение недели может приблизиться к 73 рублям, но на ближайшей сессии в среду, вероятнее всего, будет его небольшой отскок вверх с фиксацией около 74 рублей, рассчитывает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". Евро, соответственно, будет стремиться к 89 рублям, заключил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210302/833148384.html