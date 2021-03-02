МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс рубля вечером всё ещё растет и против доллара, и евро на фоне появления некоторой определенности относительно санкций США и ЕС, которые пока оказались достаточно мягкими и ограничились в основном персональными рестрикциями. США вводят новые антироссийские санкции

Сохраняющиеся высокие цены на нефть добавляют уверенности рублевым "быкам".

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.56 мск снижается на 46 копеек, до 73,71 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 89,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ВВЕРХ НА САНКЦИЯХ

Российская валюта во вторник со второй половины дня укрепляется, хотя с утра преобладали негативные настроения среду рублевых "быков". При этом разворот прошел достаточно резко – в течение получаса курсы основных резервных валют растеряли до 1 рубля.

Вначале агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Соединенные Штаты могут во вторник ввести санкции в отношении десяти российских официальных лиц, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Затем появились и официальные сообщения на санкционную тему. Так, Евросоюз впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. А США вслед за ЕС заявили о введении новых санкций — в их "чёрный список" попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций и будут включать в себя экспортные и визовые ограничения.

Таким образом, западные санкции имеют точечный, а не системный характер, что не должно повлечь ощутимого экономического эффекта. При этом не повлияли на курс рубля вечерние новости из США о введении в связи с санкциями из-за дела Навального запрета на предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями США, в том числе Экспортно-импортным банком США. Валюта РФ продолжила укрепляться, как и до этих новостей.

В итоге доллар и евро падают сейчас к рублю на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,65 тысячи за баррель сорта Brent. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

ПРОГНОЗЫ

Санкционные новости сдерживали активность покупателей, но не повлияли существенно на общий положительный "сентимент" в отношении рублевых активов, оценивает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"В среду, как ожидается, Минфин РФ опубликует план операций на валютном рынке в марте-апреле. При этом в ценах на нефть может вырасти волатильность на фоне обсуждения сделки ОПЕК+ и выхода данных о недельных запасах сырья в США от API и EIA. Наш прогнозный диапазон по курсу доллара на среду – 73,5-74,5 рубля", — добавил он.

У рубля сохраняется краткосрочный потенциал укрепления: доллар в течение недели может приблизиться к 73 рублям, но на ближайшей сессии в среду, вероятнее всего, будет его небольшой отскок вверх с фиксацией около 74 рублей, рассчитывает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". Евро, соответственно, будет стремиться к 89 рублям, заключил он.