МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром слабо изменяется после увеличения во вторник из-за слабого доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,1%, или на 0,1 доллара, до 1733,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,41% — до 26,77 доллара за унцию.

Во вторник золото подорожало примерно на 0,6% на фоне ослабления курса доллара к мировым валютам. Более слабый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой. В России предложили урезать сотрудникам старше 60 лет рабочий день летом

Золото показывало недельное снижение две недели подряд, опустившись ниже психологической отметки в 1800 долларов. Котировки металла сдерживал рекордный рост доходности гособлигаций. Так, доходность десятилетних гособлигаций США на прошлой неделе достигла годового рекорда, поднявшись до 1,61%, позднее показатель скорректировался примерно до 1,4%, оставаясь на уровне годового максимума.

Традиционно рост доходности гособлигаций сдерживает цену на золото, потому что такая динамика приводит к укреплению курса доллара, к которому чувствительно золото.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг поддержки американской экономики. В минувшую субботу палата представителей конгресса США одобрила пакет стимулирования американской экономики размером в 1,9 триллиона долларов. Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.