События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 марта
МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 3 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,026 млн барр
|7,356 млн барр (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (4кв2020)
|-3,7%
|-1,1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|3,4%
|3,1% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|46,1
|46,3 (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Госи Катаоки
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (февраль)
|52
|51,5 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (февраль)
|52,2
|51,7 (факт)
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|41,7
|43
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|44,7
|46
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|43,6
|43,6
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|45,9
|45,9
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|47,8
|48,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|45,4
|44,7
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (февраль)
|49,8
|49,8
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|49,7
|49,7
|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|16:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль)
|174 тыс
|177 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (январь)
|-4,1%
|3,5%
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|58,7
|58,8
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)
|58,3
|58,9
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (февраль)
|55,2
|18:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (февраль)
|58,7
|58,7
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,285 млн барр
|-1,85 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|2,807 млн барр
|19:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|22:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)
|52,7
|52,2
|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Polymetal International plc — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210303/833150215.html