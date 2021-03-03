МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды по инерции слегка повышается к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 5 копеек — до 73,76 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,09 рубля.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,6% — до 63,07 доллара за баррель. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

В среду сформировались комфортные условия для укрепления рубля: поддержку национальной валюте оказывает спрос глобальных инвесторов на рисковые активы, рост цен на энергоносители, ослабление санкционных рисков и неплохие макропоказатели в условиях ожидания рынком повышения ключевой ставки ЦБ РФ в скором времени, оценивает Константин Кочергин из банка Восточный". "Наш прогноз по курсу доллара на сегодня 73,35-74,15 рубля", — добавляет он.

На позитивных настроениях рубль окреп, и пока картина по нему принципиально не меняется: доллар продолжает находиться в боковике 73-74,7 рубля, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Шансов на пробой нижней границы канала мы не видим никаких, а вот отметка 74,7 рубля будет пройдена при появлении весомых негативных новостей", — оценил эксперт.