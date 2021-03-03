МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 1,0568 рубля, составив 73,5187 рубля, свидетельствуют данные биржи. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 74,5755 рубля за доллар.