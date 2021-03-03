МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 1,0568 рубля, составив 73,5187 рубля, свидетельствуют данные биржи.

" Денежные купюры США и монеты номиналом один рубль

Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 74,5755 рубля за доллар.