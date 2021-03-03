МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ростом в пределах 2,7%, рынки оценивают перспективы восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,95% — до 3576,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 2363,11 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 2,7% — до 29880,42 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,29%, до 3082,99 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,82%, до 6818 пунктов. Японский индекс Nikkei поднялся на 0,51% — до 29559,1 пункта.

Среди трейдеров укрепляется уверенность в восстановлении экономики после прошлогоднего падения из-за вызванного пандемией коронавируса локдауном. В мире продолжается вакцинация от коронавируса, а мировые центробанки и власти сохраняют в силе поддерживающие меры. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Внимание трейдеров продолжает быть сосредоточено на мерах помощи экономики США. В минувшие выходные палата представителей конгресса одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. Законопроект теперь должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Аналитики напоминают, что сигналы роста экономики могут стать поводом для центробанков ужесточить монетарную политику. "Какой перегрев и инфляцию вызовут фискальные меры Байдена — остается в центре практически каждого разговора на рынке", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).