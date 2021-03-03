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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210303/833153136.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 69 копеек
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг 4 марта, снизился на 68,84 копейки — до 88,8768 рубля, курс доллара — на 1,0568 рубля, до 73,5187 рубля, следует из... ПРАЙМ, 03.03.2021
курс евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг 4 марта, снизился на 68,84 копейки — до 88,8768 рубля, курс доллара — на 1,0568 рубля, до 73,5187 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 89,11 копейки, составив 80,4298 рубля.