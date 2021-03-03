МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг 4 марта, снизился на 68,84 копейки — до 88,8768 рубля, курс доллара — на 1,0568 рубля, до 73,5187 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 89,11 копейки, составив 80,4298 рубля.