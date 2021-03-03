МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам на позитиве в ценах на нефть и на зарубежных фондовых площадках, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.27 мск растёт на 0,5%, до 3427,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,63%, до 1461,66 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" увеличивается в то же время на 3 копейки, до 73,84 рубля, курс евро снижается на 26 копеек, до 88,99 рубля.

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, получая поддержку от благоприятных настроений за рубежом, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Основные биржевые европейские индексы растут теми же темпами, фьючерсы на ведущие американские индексы также поднимаются.

Кроме того, майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1%, до 63,3 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста котировок – акции ЧТПЗ (+4,9%), НЛМК (+2,58%), ММК (+2,57%), ТМК (+2,27%), банка "Санкт-Петербург" (+2,19%), "Фосагро" (+2,02%), а также акции "Русала" (+2,01%), депозитарные расписки HeadHunter Group (+1,91%), ЛСР (1,85%).

Акции "Норильского никеля" замедляли темпы снижения после сообщений основного бенефициара и главы компании Владимира Потанина о том, что "Норникель" рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на аварийных рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" и определить выпадающие объемы добычи из-за их приостановки.

Также Потанин заявил, что "Норникель" выведет из эксплуатации все аварийные участки на Норильской обогатительной фабрике (НОФ) и рассчитывает вернуть ее в рабочее состояние после 15 марта.

К текущему моменту акции "Норникеля" дешевеют на 1,45%.

Также в лидерах снижения – расписки "М.Видео" (-1,16%), акции Московской биржи (-1,16%), "ВСМПО-Ависмы" (-0,78%) и акции "Магнита" (-0,62%).

Кроме того, акции Polymetal умеренно дешевеют, на 0,2%.

Вероятным поводом для этого служит снижение цен на золото после вчерашнего роста, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

"Результаты компании по МСФО за четвертый квартал оказались в целом заметно лучше рыночных ожиданий. Совет директоров Polymetal предложил выплатить в виде дивиденда за 2020 год 0,89 доллара на акцию. В сумме с промежуточным дивидендом в размере 0,4 доллара на акцию выплаты составят рекордные 1,29 доллара, обеспечив годовую доходность 6,2%, сравнимую с показателями ведущих плательщиков дивидендов на российском рынке", — добавляет он.

Поэтому такую реакцию рынка на данные отчетности он считает краткосрочной и в существенной мере спекулятивной.

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС находятся выше уровней в 3410 и 1445 пунктов и при таком положении выглядят готовыми к развитию краткосрочного роста, считает Кожухова.

"Отечественный рынок продолжает отыгрывать новости по относительно мягким рестрикциям как со стороны США, так и Европы", — в свою очередь замечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Впрочем, в целом в последнее время можно говорить скорее об отсутствии ярко выраженного направления движения на рынке.

"Боковая динамика индексов — позитив для спекулянтов. Это новые возможности для трейдеров. Думаю, что рынок и дальше не будет стоят на месте на этой неделе. Во-первых, он будет отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, во-вторых в четверг должен выступить председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл", — отмечает Андрей Верников из компании "Универ капитал".