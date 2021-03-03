МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 4 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:05 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (январь) 0,6% 0,6%
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (январь) 6,785 млрд австрал. долл 6,5 млрд австрал. долл
11:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (февраль) 46,6  
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (февраль) 49,2 51
предв. USD США — Заседание ОПЕК    
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,271%  
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (январь) 2% -1,1%
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (январь) 8,3% 8,3%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 730 тыс 750 тыс
16:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2020) -4,8% -4,7%
16:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2020) 6,8% 6,6%
16:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (4кв2020) -10,3%  
18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (январь) 1,1% 2,1%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 26.02) 585,7 млрд долл (на 19.02)  
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
15:00 мск RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
18:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB МТС — телеконференция менеджмента    
  RUB Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Mail.ru Group — телеконференция менеджмента    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Группа М.Видео-Эльдорадо — финансовая отчетность по МСФО за 2П2020/2020    
  RUB Московская биржа — СД (предв. рекоменд. по див-дам 2020) 7,93 — див-д 2019  
  RUB СИБУР — СД (рекоменд. по див-дам 2020, новая редакция положения о дивидендной политике)    