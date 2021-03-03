МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота падает более чем на 1% в среду вечером на фоне снижения привлекательности надежных активов в свете перспектив улучшения экономической ситуации, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.23 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,2%, или на 20,8 доллара, до 1712,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,41% — до 26,227 доллара за унцию.
Инвесторы более склонны к приобретению рисковых активов на фоне преобладания общего оптимизма относительно перспектив развития мировой экономики. Продолжение массовой вакцинации в странах по всему миру вселяет надежду на скорое восстановление.
В то же время трейдеры ожидают дополнительной поддержки экономики со стороны властей. Так, в минувшую субботу палата представителей конгресса США одобрила пакет стимулирования объемом в 1,9 триллиона долларов.
Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.
Давление на котировки золота продолжает оказывать высокая доходность гособлигаций США и дорогой доллар.
В таком случае драгметалл становится менее выгодным для держателей другой иностранной валюты, поэтому его привлекательность снижается.
https://1prime.ru/Financial_market/20210303/833155199.html