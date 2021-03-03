МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота падает более чем на 1% в среду вечером на фоне снижения привлекательности надежных активов в свете перспектив улучшения экономической ситуации, свидетельствуют данные торгов.

Слитки золота

Фьючерсы на золото закрылись ростом впервые за шесть сессий

По состоянию на 17.23 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,2%, или на 20,8 доллара, до 1712,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,41% — до 26,227 доллара за унцию.

Инвесторы более склонны к приобретению рисковых активов на фоне преобладания общего оптимизма относительно перспектив развития мировой экономики. Продолжение массовой вакцинации в странах по всему миру вселяет надежду на скорое восстановление.

В то же время трейдеры ожидают дополнительной поддержки экономики со стороны властей. Так, в минувшую субботу палата представителей конгресса США одобрила пакет стимулирования объемом в 1,9 триллиона долларов.

Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Давление на котировки золота продолжает оказывать высокая доходность гособлигаций США и дорогой доллар.

В таком случае драгметалл становится менее выгодным для держателей другой иностранной валюты, поэтому его привлекательность снижается.