МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота падает более чем на 1% в среду вечером на фоне снижения привлекательности надежных активов в свете перспектив улучшения экономической ситуации, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на золото закрылись ростом впервые за шесть сессий

По состоянию на 17.23 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,2%, или на 20,8 доллара, до 1712,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,41% — до 26,227 доллара за унцию.

Инвесторы более склонны к приобретению рисковых активов на фоне преобладания общего оптимизма относительно перспектив развития мировой экономики. Продолжение массовой вакцинации в странах по всему миру вселяет надежду на скорое восстановление.

В то же время трейдеры ожидают дополнительной поддержки экономики со стороны властей. Так, в минувшую субботу палата представителей конгресса США одобрила пакет стимулирования объемом в 1,9 триллиона долларов.

Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Давление на котировки золота продолжает оказывать высокая доходность гособлигаций США и дорогой доллар.

В таком случае драгметалл становится менее выгодным для держателей другой иностранной валюты, поэтому его привлекательность снижается.