МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Рубль прибавляет против евро и снижается к доллару на фоне ослабления европейской валюты против американской на форексе.

Позитивная динамика рынка нефти, как фактор курсообразования рубля, отчасти компенсируется снижением "развивающихся валют" против доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.24 мск повышался на 10 копеек, до 73,91 рубля, курс евро снижался на 15 копеек, до 89,10 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в среду днем немного снижается против доллара и прибавляет к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на 0,3% до 1,205 доллара.

Санкционная тема, доминировавшая накануне, отошла на второй план, и участники торгов обращают внимание на динамику торговых площадок с точки зрения аппетита к риску.

Стоимость нефти растет на 1,9% до 63,8 доллара на фоне начавшегося в формате видеоконференции министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в рамках которого планируется обсудить параметры сделки об ограничении добычи нефти на апрель.

Однако рост нефти, как курсообразующий фактор, отчасти компенсируется сползанием "развиващихся валют" против доллара.

Некоторое давление на рубль оказывает решение Минфина РФ увеличить объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 5 марта по 6 апреля 2021 года до 148,1 миллиарда рублей против 45,6 миллиарда рублей месяцем ранее. Ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 6,7 миллиарда рублей против прежних 2,4 миллиарда рублей в день. Таким образом, в период с 5 марта по 6 апреля покупки валюты должны вырасти в 3,2 раза, а ежедневный объем покупок – почти в 2,8 раза.

В итоге, доллар прибавляет сейчас к рублю 0,2%, евро снижается на 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,7 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Санкции введены, но их значимость, по оценкам участников валютной секции, не носит критического влияния, отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

"Отсюда и переоценка рисков, и резкое укрепление рубля в первой половине среды: до 73,4 за доллар и к 88,7 по евро. Технический анализ показывает, что в случае сдачи долларом указанного уровня может пойти речь о его движении к минимумам года в области 73,1 рубля. Однако пока участникам торгов не хватает решимости на укрепление российской валюты", — добавил он.

Негативный санкционный шлейф остается лишь из-за предупреждения США о возможных дополнительных ограничениях, где меры могут быть более жесткими, чем объявленные накануне, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Впрочем, мы по-прежнему считаем, что санкций против ОФЗ или ключевых секторов экономики не будет, поэтому расчет здесь, скорее, на сохранение неопределенности, которая сама по себе негативна для готовности инвесторов брать российский риск",- добавил он.