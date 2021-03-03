МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,13%, до 7,19 доллара, "Новатэка" — на 0,34%, до 178,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,25%, до 77,58 доллара, "Газпрома" — на 0,33%, до 6 долларов, "Газпром нефти" — на 1,69%, до 24,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 2,21%, до 31,42 доллара, "Северстали" — увеличилась на 1,14%, до 18,59 доллара, расписки НЛМК подорожали на 2,06%, до 30,7 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 0,88%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 0,46%, до 15,2 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,17%, до 52,1 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,73%, до 9,51 доллара, "Магнита" — на 0,14%, до 14,25 долларов. Расписки "Ленты" подорожали на 0,28%, до 3,53 доллара.