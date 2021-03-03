МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду повысился по основным индексам, отыгрывая подорожание нефти, следует из данных Московской биржи.

Однако индексы акций во второй половине дня растеряли большую часть утреннего роста на макроэкономическом негативе, хотя и удержались в легком плюсе.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,17%, до 3416,04 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,08%, до 1453,61 пункта.

СЛЕГКА ВВЕРХ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок в среду торговался преимущественно в плюсе по основным биржевым индексам, отыгрывая преобладание позитивных внешних сигналов.

Так, стоимость нефти растет вечером на 2,3%, до 64,2 доллара за марку Brent на фоне начавшегося в формате видеоконференции министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в рамках которого планируется обсудить параметры сделки об ограничении добычи нефти на апрель. При этом некоторые игроки ставят на то, что Саудовская Аравия примет решение о продлении добровольного дополнительного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Западные фондовые индексы не показывают единой динамики. Так, фондовые биржи США преимущественно снижаются на фоне слабых данных по американскому рынку труда.

Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло только на 117 тысяч при ожидаемом росте на 177-225 тысяч. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале снизился до 55,3% с январских 58,7%, при ожиданиях неизменности показателя.

Именно на фоне публикации во второй половине дня слабой макростатистики по США российский рынок пошел вниз вслед за мировыми рынками.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались бумаги "Фосагро" (+3,1%), "Русала" (+2,7%), ТМК (+2,2%), ММК (+2,2%), НЛМК (+2%).

Упали бумаги "Норникеля" (-2,2%), отыгрывавшие негативные корпоративные новости. Глава ГМК Владимир Потанин заявил о том, что "Норникель" рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на аварийных рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" и определить выпадающие объемы добычи из-за их приостановки.

Также Потанин заявил, что "Норникель" выведет из эксплуатации все аварийные участки на Норильской обогатительной фабрике (НОФ) и рассчитывает вернуть ее в рабочее состояние после 15 марта.

Также подешевели бумаги "Мосбиржи" (-2,2%), "М.Видео" (-1,2%), Polymetal (-1,1%), Petropavlovsk (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

В четверг может увеличиться волатильность на рынке нефти на фоне встречи министров стран ОПЕК+ в режиме видеоконференции с участием вице-премьера РФ Александра Новака, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на 4 марта – 3385-3475 пунктов, оценил он.

На мировых фондовых биржах остаются прежние проблемные вопросы в виде повышенной доходности государственных ценных бумаг, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"На этом фоне краткосрочная торговля становится все более волатильной, но среднесрочно основные рисковые активы продолжают смотреть наверх. Покупатели на российском рынке пока не чувствуют себя слишком уверенно, при этом даже в случае развития повышения его потенциал может ограничиться уровнями 3500 и 1500 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС.

Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3360-3470 пунктов", — оценила перспективы она.