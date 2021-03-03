МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером снижается против доллара и меньше — к евро на фоне ослабления европейской валюты против американской на форексе.

Позитивная динамика рынка нефти, как фактор курсообразования рубля, компенсируется снижением "развивающихся" валют против доллара и слабой динамикой фондового рынка США, что сигнализирует об ослабления аппетита к риску. Рубль отбил потери, вызванные опасением расширения санкций

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.33 мск повышался на 15 копеек, до 73,96 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 89,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в среду вечером немного снижается против доллара и стабильна к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на 0,1%, до 1,2075 доллара.

Санкционная тема, доминировавшая накануне, отошла на второй план, и участники торгов обращают внимание на динамику торговых площадок с точки зрения аппетита к риску.

Стоимость нефти растет вечером на 3%, до 64,55 доллара за баррель на фоне встречи ОПЕК+. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в среду завершилось без рекомендации по параметрам сделки после марта, решение по будущим уровням добычи нефти примут в четверг все министры альянса.

При этом некоторые игроки ставят на то, что Саудовская Аравия примет решение о продлении добровольного дополнительного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Однако рост нефти, как курсообразующий фактор, компенсируется сползанием "развиващихся" валют против доллара и негативной динамикой американских фондовых индексов.

Некоторое давление на рубль оказывает решение Минфина РФ увеличить объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 5 марта по 6 апреля 2021 года до 148,1 миллиарда рублей против 45,6 миллиарда рублей месяцем ранее.

Ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 6,7 миллиарда рублей против прежних 2,4 миллиарда рублей в день. Таким образом, в период с 5 марта по 6 апреля покупки валюты должны вырасти в 3,2 раза, а ежедневный объем покупок – почти в 2,8 раза.

Впрочем, суммарные объемы спроса и размещения ОФЗ по итогам двух аукционов Минфина составили сегодня более 193,06 и 104,13 миллиарда рублей, что на 22% и 28% соответственно выше предыдущего аукционного дня, который был рекордным за последние почти четыре месяца.

В итоге доллар и евро прибавляют сейчас к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Цены на нефть оказывали поддержку рублю, благодаря им курс доллара проверил на прочность поддержку 73,40 рубля, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Однако доллар на внешнем рынке дорожал против большинства основных конкурентов на фоне роста доходности "трежерис". Это оказывало давление на валюты развивающихся рынков, и в частности на рубль", — добавил он.

Во второй половине недели курс доллара можно ожидать в диапазоне 72-75 рублей, оценивает Виталий Громадин, старший аналитик "БКС Мир инвестиций".

"Сегодня проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а на 4 марта намечено заседание всех стран-участниц. Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил улучшающиеся перспективы глобального нефтяного рынка и мировой экономики в целом, а также указал на необходимость сохранения курса на восстановление устойчивости нефтяного рынка", — добавил он, говоря о курсообразующем факторе рубля.