МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сохранение санкционных рисков, опасности глобальных экономических шоков и неопределенности в динамике рынка нефти мешают рублю закрепиться на максимуме 2021 года, соответствующем 73 рублям за доллар, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Рубль в начале торгов снижается к доллару и повышается к евро

Курс доллара в середине февраля приближался к минимуму текущего года (73,055 рубля), который был установлен в первый торговый день года (4 января). Однако пока "рублевые быки" не решаются на обновление и закрепление курса американской валюты ниже психологически значимого уровня 73 рубля, хотя и удерживают позиции неподалеку от него.

САНКЦИОННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Для закрепления курса доллара ниже уровня 73 рубля необходимо отсутствие неопределенности и перспектив усиления санкций со стороны США и ЕС, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Колебания курса доллара к рублю сейчас происходят по большей части из-за этого фактора, считает он.

На текущей неделе ЕС по "делу Навального" ввел санкции против глав российских силовых ведомств. Они уже вступили в силу и предполагают замораживание активов и запрет поездок. США в свою очередь, ввели аналогичные санкции против 7 высокопоставленных российских чиновников. Также введены санкции против 14 организаций "за производство элементов биологического оружия и химического оружия" — 9 компаний из России, 3 из Германии и 1 из Швейцарии, а также против российского государственного исследовательского института.

США запретили экспорт в Россию оборонных технологий, выдачу России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, в том числе Экспортно-импортным банком и предоставление России всякой помощи кроме срочной гуманитарной.

При этом Белый дом объявил, что эти меры — только первый этап санкций против России, в ближайшие недели последуют новые шаги еще по 3 аспектам: из-за якобы вмешательства в выборы, из-за якобы хакерской атаки SolarWinds и из-за якобы обещанного талибам вознаграждения за убийство американских солдат. МИД России заявил, что США довели двусторонние отношения до точки полного замерзания, а российский ответ не обязательно будет симметричным.

Таким образом, высокая волатильность на валютном рынке РФ пока будет оставаться из-за геополитических рисков, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс". "Не стоит ожидать их снижения, но конкретизация этих рисков – фактор большей стабильности курса рубля", — добавляет он.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШОКИ

Для укрепления рубля также необходимо отсутствие финансовых и экономических шоков на мировых рынках, особенно в части развивающихся экономик, полагает Евстифеев из банка "Зенит". Залог этого – смягчение карантинных мер и массовая вакцинация, постепенное восстановление мировой экономики, добавляет он. Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

Между тем, проведение цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в большинстве развитых и развивающихся экономик повысило риски инфляционных шоков, что проявляется в росте доходности госбумаг.

Кроме того, Блумберг написало, что потребители в крупнейших экономиках мира смогли сберечь 2,9 триллиона долларов на фоне карантинных мер из-за пандемии коронавируса. При этом 1,5 триллиона долларов из них сберегли только американцы. Эти деньги, готовые выйти в реальную экономику, также потенциально способны разогнать инфляцию. Экстренные меры регуляторов, в частности ФРС, по ее сдерживанию в виде ужесточения ДКП (роста ставок), традиционно ведут к росту спроса на "защитные" доллары и уход из "рисковых" рублей.

Уровень инфляции в России и США и соответственно — базовые ставки ЦБ и ФРС оказывают влияние на приток средств иностранных инвесторов на российский рынок, поясняет Алексей Скабалланович из УК "Регион Эссет Менеджмент". Поддерживающим рубль фактором, будут являться низкие уровни инфляции в обеих странах, заключает он.

ЦЕНА НЕФТИ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

С точки зрения стоимости нефти, все условия для закрепления курса ниже 73 рублей уже созданы, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

Для снижения курса доллара ниже 73 рублей нефть марки Brent должна торговаться выше 60 долларов за баррель, также полагает Скабалланович из УК "Регион Эссет Менеджмент".

"Рубль выглядит относительно недооцененным при текущей цене нефти. Конечно же влияние котировок нефти на рубль инертно, поступление нефтегазовых доходов в бюджет и нефтедолларов в экономику со значительным временным лагом сказывается на увеличении предложения валюты, что способствует укреплению рубля. Оно не проявится быстро", — добавляет Миронюк.

Нефть с начала года прибавила порядка 25%, рубль же за это время укрепился к доллару менее чем на 1%, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В сложившейся ситуации можно говорить, что относительно уровней на рынке энергоносителей у рубля есть потенциал для укрепления, однако он не может его реализовать из-за опасений, что текущий взлет котировок нефти — временный и быстро может смениться существенной коррекцией, говорит он.

"Ожидание роста добычи со стороны ОПЕК+, комфортные уровни для сланцевых нефтедобытчиков — все это приведет к росту предложения при текущих ценах. Таким образом, инвесторам необходимо понимание стабильности текущих уровней на рынке энергоносителей, что должно стимулировать спрос на рубли и привести к отступлению курса американской валюты ниже 73 рублей", — резюмировал Зварич.

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