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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210304/833159408.html
Золото продолжает дешеветь на укреплении доллара
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Стоимость золота в четверг утром снижается на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской... ПРАЙМ, 04.03.2021
торги, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром снижается на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,18%, или на 3,05 доллара — до 1712,75 доллара за тройскую унцию. При этом днем ранее цена ненадолго опускалась ниже 1700 долларов впервые с июня 2020 года. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,63% — до 26,22 доллара за унцию.
Курс доллара растет второй день подряд. При этом к японской валюте доллар поднялся выше 107 иен впервые с августа прошлого года. Дорогой доллар делает золото менее доступным для держателей других валют.
Укрепление доллара связано с ростом доходности казначейских гособлигаций, а также ожиданиями выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла по экономике страны.
Стоимость золота показывает ежемесячное снижение с начала года. В начале января металл стоил более 1900 долларов. После роста цен прошлой весной на фоне пандемии металл стал более чувствителен к таким факторам, как курс доллара, инфляционные ожидания и доходность гособлигаций США, чем к рисковым настроениям. Традиционно золото считается надежным активом.