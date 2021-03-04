МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается после снижения днем ранее почти на 2% из-за укрепления доллара, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.15 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,58% — до 4,1295 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Эксперты рассказали, чьи зарплаты достигли потолка

В среду медь подешевела там примерно на 1,9%. А на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды опустилась на 0,75%, до 9101,5 доллара, алюминия — на 0,52%, до 2200 долларов, цинка — на 2,24%, до 2787 долларов за тонну.

Ранее медь дешевела на укреплении доллара. Более дорогая американская валюта делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.

Также на котировки меди влияют ожидания от производства в Китае, что влияет на прогнозы спроса на неё. Тем временем ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая – Всекитайское собрание народных представителей — откроется 5 марта.