МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизится сегодня из-за негативных настроений на зарубежных рынках акций и роста доходности государственных долговых бумаг США, полагают аналитики.

Снижение цен на цветные металлы также не добавляет оптимизма, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Мы ждем, что сегодня на российском рынке акций будет преобладать умеренно негативный настрой. Причем в случае дальнейшего ухудшение внешнего фона не исключаем теста индексом Мосбиржи нижней границы зоны 3400-3450 пунктов", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Штрафы, поблажки и регистрация. Что ждет россиян с 1 марта

Сегодня для отечественного рынка складывается неблагоприятный внешний фон: котировки фьючерсов на S&P 500 падают, на всех азиатских площадках также наблюдается отрицательная динамика, цены цветных металлов снижаются на утренних торгах в четверг, долларовый индекс DXY укрепляется, отмечает Артемий Шамшуков из ГК "Финам".

"Американские инвесторы вновь решили попродавать акции и увели по итогам дня индексы в хороший минус. Никаких поводов для распродаж вновь нет. Но это и настораживает. Не исключено, что коррекция в Штатах может усугубиться, что потянет за собой и российские бумаги", — в свою очередь отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржи США падают второй день подряд, а индекс NASDAQ опустился ниже психологической отметки в 13 тысяч пунктов на фоне возобновившегося роста доходности казначейских облигаций.

Фьючерсы на ведущие американские индексы сейчас также заметно снижаются.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона тоже опускаются: японский индекс Nikkei 225 упал на 2,14%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,84%, гонконгский индекс Hang Seng Index падает на 2,3%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 1,7%. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

Стоимость нефти поднимается при этом на 0,7%, до 64,5 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,03% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,2058 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду повысился по основным индексам, отыгрывая подорожание нефти. Однако индексы акций во второй половине дня растеряли большую часть утреннего роста на макроэкономическом негативе, хотя и удержались в легком плюсе.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,17%, до 3416,04 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,08%, до 1453,61 пункта.