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https://1prime.ru/Financial_market/20210304/833160053.html
Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи в начале торгов
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций умеренно снижается по индексу Мосбиржи в начале торгового дня, а индекс РТС и вовсе перешел к росту на фоне укрепления рубля к доллару, после небольшого... ПРАЙМ, 04.03.2021
торги, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается по индексу Мосбиржи в начале торгового дня, а индекс РТС и вовсе перешел к росту на фоне укрепления рубля к доллару, после небольшого снижения на старте торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск четверга снижается на 0,18%, до 3410,01 пункта, долларовый индекс РТС поднимается на 0,12%, до 1455,42 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается в то же время на 0,67%, до 64,5 доллара за баррель.
Курс рубля растет к доллару на 17 копеек, до 73,8 рубля.