МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается по индексу Мосбиржи в начале торгового дня, а индекс РТС и вовсе перешел к росту на фоне укрепления рубля к доллару, после небольшого снижения на старте торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск четверга снижается на 0,18%, до 3410,01 пункта, долларовый индекс РТС поднимается на 0,12%, до 1455,42 пункта. Эксперты рассказали об идеальных подарках на 8 марта

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается в то же время на 0,67%, до 64,5 доллара за баррель.

Курс рубля растет к доллару на 17 копеек, до 73,8 рубля.