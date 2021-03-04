МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга вырос на 26,77 копейки, составив 73,7864 рубля, свидетельствуют данные биржи. Налоги на топливо в Индии могут замедлить рост экономики

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 73,5187 рубля за доллар.