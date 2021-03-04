МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг коррекционно снижаются после роста среды, чему способствует, в частности, и макростатистика, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.04 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,98%, до 6610,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 5814,93 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 14014,1 пункта.

В четверг на европейских рынках присутствует тенденция к фиксации прибыли после активных покупок в среду. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

Инвесторы также отыгрывают макростатистику. Объем розничных продаж в еврозоне в январе снизился на 5,9% по сравнению с декабрем, аналитики же ждали снижения лишь на 1,1%.

Бумаги немецкой авиакомпании Lufthansa дешевеют почти на 2% на сообщении компании о рекордных убытках по итогам года.