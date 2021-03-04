МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в четверг, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,49%, до 31084 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,96%, до 12561,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 3790,38 пункта.

Накануне основные фондовые индексы упали на 0,4-2,7%, при этом индекс NASDAQ опустился ниже отметки в 13000 пунктов впервые с конца января.

Трейдеры предпочитают сохранять осторожность в преддверии выступления главы Федрезерва Пауэлла. Инвесторы надеются услышать подсказки по экономическим прогнозам регулятора в свете ситуации с коронавирусом.

Накануне ФРС в своей Бежевой книге отметила, что распространение вакцинации вселяет оптимизм относительно перспектив развития экономики, в то время как с января до середины февраля экономическая активность в большинстве округов выросла умеренными темпами.

"Комментарии Пауэлла сегодня будут действительно важными. Понятно, что в последние несколько недель мы наблюдаем, как акции растут на фоне роста доходности (гособлигаций — ред.) и это ставит ФРС с трудное положение", — сказал газете Wall Street Journal стратег J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбер (Hugh Gimber).