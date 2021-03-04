МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 5 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (январь) -1,9% 0,7%
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) 5,4%  
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (февраль) -0,3% 0,3%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (февраль) 5,4% 5,3%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (февраль) 0,2% 0,2%
16:30 USD США — Объем экспорта 184,2 млрд долл  
16:30 USD США — Объем импорта 252,3 млрд долл  
16:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль) 49 тыс 182 тыс
16:30 USD США — Доля экономически активного населения (февраль) 61,4%  
16:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (февраль) 6 тыс 210 тыс
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (январь) -66,6 млрд долл -67,5 млрд долл
16:30 USD США — Уровень безработицы (февраль) 6,3% 6,3%
16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (январь) -1,67 млрд канад. долл -1,4 млрд канад. долл
17:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (февраль) 48,4  
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 305  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 397  
22:00 USD США — Федеральный бюджет -430 млрд долл  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 31 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 511,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 215,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -5,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -31,3 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -1,6 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 28,6 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -0,3 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 138,4 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,7% 0,6% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 5,2% 5,5% (прогноз)
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за февраль 2021    
  RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
14:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY) RUB Global Ports — телеконференция менеджмента    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB ЛУКОЙЛ — СД (список кандидатур к выборам в СД и на должность президента компании)    