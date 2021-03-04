МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи вслед за бумагами металлургов, при этом индекс РТС колеблется в умеренном плюсе на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.05 мск снижался на 0,37%, до 3403,31 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,13%, до 1455,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускался на 32 копейки, до 73,65 рубля, курс евро — на 63 копейки – до 88,64 рубля.

Основные биржевые европейские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,35%, фьючерсы на ведущие американские индексы движутся разнонаправленно.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,87% — до 65,27 доллара за баррель.

"Акции российских металлургов реагируют на обвал контрактов промышленных металлов", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Норникеля" снижаются в четверг на 2,85% и уже опускались на 4,85% — до 22174 рублей.

По мнению аналитиков, акции "Норникеля" оказались под давлением падающих цен на металл после заявлений в среду основного бенефициара компании Владимира Потанина. В частности, он заявил, что "Норильский никель" рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на аварийных рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" и определить выпадающие объемы добычи из-за их приостановки.

Инвесторы отреагировали на это сообщение продажами, котировки никеля в среду сразу упали и, как следствие, скорректировались и акции горно-металлургической компании. указывает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"Простой на месяц угрожал снижением объемов добычи приблизительно на 2% в год, однако сохранить ее плановый объем при необходимости возможно. Сокращение добычи никеля действует на рынок подобно сделке ОПЕК+, поэтому реакция на хорошую новость и оказалась негативной", — пояснил он.

"Акции ГМК "Норникель", да и бумаги сталеваров, реагируют на резкое падение фьючерсов на сталь и никель в Китае. Падение цен на металлы также продолжилось в Лондоне", — в свою очередь указывает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Бумаги сектора металлов и добычи снижаются: акции "Русала" — на 2,11%, "Северстали" — на 2,02%, ММК — на 1,76%.

Компания "М.Видео-Эльдорадо" представила нейтральные финансовые результаты по МСФО за 2020 год, отмечают аналитики ITI. "Акция сильно росла на объявлении стратегии, поэтому некоторая фиксация необязательно связана с результатами", — говорят они.

"Компания подтвердила намерение направить на дивиденды не менее 100% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, таким образом, итоговые дивиденды за 2020 год могут составить не менее 37,8 рубля на акцию (4,4% доходности), с учетом промежуточных дивидендов, выплаченных в декабре 2020 года (5,4 миллиарда рублей или 30 рублей на акцию) суммарный дивиденд за 2020 год может составить 67,8 рубля на акцию, что соответствует 7,9% доходности", — добавляют аналитики.

В четверг Сбербанк отчитался по МСФО за четвертый квартал и за весь 2020 год. "Отчетность у Сбербанка хорошая, реакция рынка нейтральная – рынок не всегда резко реагирует на отчетность компаний", — прокомментировал старший аналитик по банковскому сектору компании "Атон" Михаил Ганелин.

К текущему моменту префы Сбербанка снижаются на 0,24%, обыкновенные акции – на 0,04%.

В лидерах роста – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (4,17%), "ВСМПО-Ависма" (3,57%), "Лукойла" (1,77%), префы "Башнефти" (1,33%), акции "Роснефти" (1,26%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок смог ликвидировать часть утренних потерь, но для перехода к росту необходим разворот в сырьевых контрактах, считает Кочетков из "Открытие Брокер".

"Основным для российских активов сейчас является динамика нефтяных цен и новости по санкциям – пока ситуация в этом контексте остается стабильной, рынок также не показывает сильных движений", — указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала".