МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает небольшого укрепления курса российской валюты в текущем году: среднегодовой курс доллара составит 71,9 рубля против 72,1 рубля в прошлом году, следует из презентации кредитной организации.

Ранее в феврале главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский спрогнозировал, что среднегодовой курс рубля в текущем году составит 72 рубля за доллар, при этом максимально он ослабнет в третьем квартале — до 73 рублей за доллар. Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

Минимум текущего года был зафиксирован 4 января, когда доллар стоил 73,055 рубля. По оценкам аналитиков, опрошенных РИА Новости, сохранение санкционных рисков, опасности глобальных экономических шоков и неопределенности в динамике рынка нефти мешают рублю закрепиться на максимуме 2021 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2021 году среднегодовой курс доллара составит 72,4 рубля за доллар, в 2022 году — 73,1 рубля и в 2023 году — 73,8 рубля за доллар. Ожидается, что министерство весной представит свой обновленный прогноз.