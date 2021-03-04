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2021
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Сбербанк ожидает укрепления рубля в 2021 году
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Сбербанк ожидает небольшого укрепления курса российской валюты в текущем году: среднегодовой курс доллара составит 71,9 рубля против 72,1 рубля в прошлом году, следует из... ПРАЙМ, 04.03.2021
банки, сбербанк, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает небольшого укрепления курса российской валюты в текущем году: среднегодовой курс доллара составит 71,9 рубля против 72,1 рубля в прошлом году, следует из презентации кредитной организации.
Ранее в феврале главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский спрогнозировал, что среднегодовой курс рубля в текущем году составит 72 рубля за доллар, при этом максимально он ослабнет в третьем квартале — до 73 рублей за доллар.
Минимум текущего года был зафиксирован 4 января, когда доллар стоил 73,055 рубля. По оценкам аналитиков, опрошенных РИА Новости, сохранение санкционных рисков, опасности глобальных экономических шоков и неопределенности в динамике рынка нефти мешают рублю закрепиться на максимуме 2021 года.
Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2021 году среднегодовой курс доллара составит 72,4 рубля за доллар, в 2022 году — 73,1 рубля и в 2023 году — 73,8 рубля за доллар. Ожидается, что министерство весной представит свой обновленный прогноз.