МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером растет к иене до максимального значения с середины июля 2020 года после публикации данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,2038 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2062 доллара.

Курс доллара к иене рос до 107,44 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,99 иены – это максимальное значение с 16 июля 2020 года.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 91,11 пункта.

Участники торгов отыгрывают макростатистику по США.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 27 февраля, увеличилось на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 745 тысяч заявок.

Аналитики при этом ожидали роста показателя до 750 тысяч.

Инвесторы также ожидают подсказок относительно экономических прогнозов во время выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Накануне ФРС в своей Бежевой книге отметила, что распространение вакцинации вселяет оптимизм относительно перспектив развития экономики, в то время как с января до середины февраля экономическая активность в большинстве округов выросла умеренными темпами.

На курс евро также влияет неоднозначная статистика по еврозоне. Так, объем розничных продаж в странах этого валютного блока в январе снизился на 5,9% по сравнению с декабрем, аналитики же ждали снижения лишь на 1,1%.

В то же время безработица в регионе в январе неожиданно снизилась до 8,1% с уровня декабря в 8,3%, ожидалось сохранение показателя на прежнем уровне.

Кроме того, аналитики Bank of America, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что курс евро к доллару к концу 2021 года может ослабеть до 1,15 доллара за евро, поскольку экономический рост в США превышает показатели по еврозоне.