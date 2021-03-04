МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером снижается на фоне сохранения высокой доходности гособлигаций США и сильного доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,13%, или на 2,25 доллара — до 1713,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,25% — до 26,06 доллара за унцию.

Стоимость золота непрерывно падала с 23 февраля по 1 марта, затем был отмечен рост, который, впрочем, не продолжился на следующий день. Золото дешевеет, и его цена накануне опустилась ниже отметки в 1700 долларов за унцию впервые с июня 2020 года.

Давление на стоимость драгметалла оказывает рост курса доллара и высокая доходность гособлигаций США. В такой ситуации золото становится менее выгодной инвестицией для держателей другой иностранной валюты.

"Золото все еще страдает от силы доллара, цена не может восстановиться", — отметил старший аналитик Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), чье мнение приводит агентство Market Watch.