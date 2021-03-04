МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Рубль прибавляет к доллару и к евро на фоне дорожающей нефти. Рост "развивающихся валют" против доллара добавляет поддержки рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.16 мск снижался на 27 копеек, до 73,70 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 88,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В РОСТЕ

Российская валюта в четверг повышается против доллара и евро, отыгрывая позитивные настроения на рынке нефти в преддверии решения ОПЕК+ по квотам на добычу нефти в апреле. Стоимость барреля нефти марки Brent растет на 2%, до 65,3 доллара.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что ОПЕК+ как наиболее реалистичный обсуждает вариант фактического увеличения добычи нефти в апреле на 1 миллион баррелей в сутки, из которых половина придётся на частичное восстановление добровольного ограничения добычи нефти Саудовской Аравией, а другая — на остальной альянс.

До этого саудиты взяли на себя до апреля добровольное обязательство о сокращении добычи на 1 миллион баррелей в сутки, и были опасения относительно полного восстановления ими добычи.

"Развивающиеся валюты" прибавляют против доллара, что также поддерживает курс рубля. Этот позитив для рубля отчасти компенсируется негативной динамикой западных фондовых индексов и фьючерсов.

В итоге доллар и евро падают сейчас к рублю на 0,4-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российский рубль противостоит негативному внешнему фону, отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

"В случае улучшения обстановки на глобальных рынках сезонный фактор лишь укрепит среднесрочные позиции российской валюты. Ориентиром спуска доллара выступают минимумы года (около 73 рублей). И это базовый сценарий. При дальнейшей же эскалации общерыночной ситуации сопротивлением подъему доллара выступит зарекомендовавший себя диапазон 74,5-75 рублей", — полагает он.

Рост покупок валюты Минфином РФ, о которых стало известно накануне, не несёт для рубля рисков ослабления, повышенные покупки – это следствие повышенных налоговых выплат и, как следствие, повышенных продаж экспортерам, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Однако сдержать рост рубля эти операции вполне могут, особенно при волатильном внешнем фоне и сохранении оттока капитала. В сегодняшних условиях наиболее вероятный диапазон курса на сегодня — 73,5-74 рубля за доллар", — оценил он.