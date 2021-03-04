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https://1prime.ru/Financial_market/20210304/833166328.html
Российский рынок акций снизился по рублевому индексу
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Российский рынок акций снизился по рублевому индексу и повысился по долларовому на фоне ослабления американской валюты к российской, свидетельствуют данные торгов. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 04.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по рублевому индексу и повысился по долларовому на фоне ослабления американской валюты к российской, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,54%, до 3397,56 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,07%, до 1454,67 пункта. Доллар при этом опускался на 40 копеек, до 73,57 рубля.