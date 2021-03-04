МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по рублевому индексу и повысился по долларовому на фоне ослабления американской валюты к российской, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,54%, до 3397,56 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,07%, до 1454,67 пункта. Доллар при этом опускался на 40 копеек, до 73,57 рубля.