МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по рублевому индексу и повысился по долларовому на фоне ослабления американской валюты к российской, свидетельствуют данные торгов.

Дорожающая нефть как фактор поддержки стоимости российских акций отчасти компенсировалась неопределенной динамикой западных фондовых рынков.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,54%, до 3397,56 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,07%, до 1454,67 пункта. Доллар при этом опускался на 40 копеек, до 73,57 рубля.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в четверг торговался, незначительно меняясь около уровней предыдущего закрытия.

С одной стороны, стоимость нефти росла и вечером взмыла более чем на 5%, выше 67 долларов на фоне решений по квотам на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч, а все остальные страны альянса сохранят добычу неизменной, сообщило минэнерго Казахстана по итогам заседания.

Западные фондовые индексы не показывают единой динамики. Так, фондовые биржи Европы в основном падали, а американские пытались расти на фоне сильных макроэкономических данных.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 февраля, увеличилось на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 745 тысяч заявок.

Показатель вырос меньше, чем ожидалось, аналитики прогнозировали рост числа заявок до 750 тысяч. Кроме того, производственные заказы в США в январе выросли на 2,6% при прогнозе роста на 2,3%.

В лидерах снижения цены на российской площадке оказались бумаги "Норникеля" (-3,8%), отыгрывавшие снижение цен на промышленные металлы.

Также подешевели бумаги "Фосагро" (-2,5%), НЛМК (-2,2%), "Русала" (-2%), "М.Видео" (-1,6%). Бумаги Mail (-2,6%) подешевели на фоне падения EBITDA компании в прошлом квартале на 25,4% в годовом исчислении до 7,313 миллиарда рублей. Совокупная чистая прибыль упала на 68,8% — до 1,768 миллиарда рублей.

Выросли акции МТС (+2,3%) на фоне скачка чистой прибыли компании в 2,4 раза, до 13,1 миллиарда рублей в годовом исчислении. Менеджмент МТС будет предлагать выплатить в 2021 году дивиденды выше 29,5 рубля на акцию, которые были выплачены в 2020 году.

МТС в ближайшее время может объявить новую программу обратного выкупа акций, сообщил вице-президент компании по финансам Андрей Каменский. Корпоративный позитив по МТС сегодня "зашкаливал".

Акции Сбербанка (+1,2%) отыграли ростом публикацию отчетности за прошлый квартал, которая оказалась лучше ожиданий. "Рентабельность капитала остается на высоком уровне, заметно выше других игроков в рамках банковского сектора. Ориентиры по цене акций Сбербанка составляют 370 рублей", — сказал Виктор Щеглов из "БКС Мир инвестиций".

Также выросли бумаги "Лукойла" (+2,3%), "Алросы" (+2,1%), ПИКа (+1,4%), "Роснефти" (+1,3%).

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах в четверг вновь преобладали умеренно пессимистичные настроения, особенно ярко выраженные в секторе высоких технологий, хотя доходность 10-летних облигаций США приостановила рост, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Российский рынок и рубль при этом больше волнует динамика нефтяных цен, которые на фоне заседания ОПЕК+ держатся весьма уверенно. Индексы Мосбиржи и РТС в четверг опустились ниже поддержек 3420 и 1455 пунктов, по сути продолжая движение в краткосрочных диапазонах, ограниченных отметками 3350-3450 и 1420-1480 пунктов соответственно. Среднесрочный тренд на рынке остается восходящим. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3350-3460 пунктов", — добавила она.

Завтра, в преддверии длинных российских выходных, на рынках может преобладать смешанная динамика, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на 5 марта – 3350-3450 пунктов, добавил он.

Завтра индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3350-3460 пунктов, индекс РТС – 1380-1450 пунктов, оценил Артем Тузов из ИК "Универ Капитал".