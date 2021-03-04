МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг закрылись преимущественно снижением в рамках коррекции после трехдневного роста, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,37%, до 6650,88 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,01%, до 5830,65 пункта, немецкий индекс DAX опустился на 0,17%, до 14056,34 пункта.

В четверг британский FTSE 100 и немецкий DAX скорректировались, при этом французский индекс CAC незначительно вырос по итогам торгов. Инвесторы фиксировали прибыль после трех дней роста европейских бирж.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистику по еврозоне. Так, объем розничных продаж в странах этого валютного блока в январе снизился на 5,9% по сравнению с декабрем. Аналитики же ждали снижения показателя лишь на 1,1%.

В то же время безработица в странах региона в январе неожиданно снизилась до 8,1% с уровня декабря в 8,3%, ожидалось сохранение показателя на прежнем уровне. При этом экономист ING Берт Колейн (Bert Colijn) считает, что безработица в регионе может расти в течение 2021, несмотря на предстоящее восстановление экономики.

"Поскольку производительность остается низкой из-за схем краткосрочной работы, а уровень банкротства может вырасти, когда государственная поддержка ослабеет, сдержанный рост безработицы остается в силе", — приводит слова аналитика газета Wall Street Jornal.