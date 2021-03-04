МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США падают на 2-3% в четверг вечером после роста ранее, в то время как инвесторы обратили внимание на комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла по экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.54 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 2,24%, до 30569,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,12%, до 12593,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,38%, до 3728,9 пункта. Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти

В центре внимания трейдеров оказалось выступление Пауэлла в рамках Wall Street Journal Jobs Summit. Как сообщает телеканал CNBC, глава Федрезерва заявил, что открытие экономики может привести к росту цен. "Мы ожидаем, что по мере открытия экономики и, надеюсь, (по мере — ред.) ее роста, мы увидим рост инфляции… Это может оказать повышательное давление на цены", — сказал Пауэлл.

На этом фоне доходность гособлигаций США подскочила. Доходность десятилетних US Treasuries на 21.55 мск растет на 7,3 базисного пункта, до 1,543% против уровня прошлого закрытия в 1,47%. Рост доходности казначейских облигаций оказал давление на стоимость акций.

Кроме того, Пауэлл отметил, что экономика США все еще далека от целей по занятости и инфляции на уровне 2%. При этом, как сообщает газета Wall Street Journal, Пауэлл отметил, что достижение целей занятости в этом году все-таки маловероятно.

Ранее ОПЕК+ согласовал рост добычи нефти в апреле