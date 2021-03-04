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ОПЕК+ согласовал рост добычи нефти в апреле
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ОПЕК+ согласовал рост добычи нефти России в апреле на 115 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 18 тысяч, все остальные страны альянса сохранят добычу неизменной, сообщил РИА... ПРАЙМ, 04.03.2021
добыча нефти, сделка опек, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. ОПЕК+ согласовал рост добычи нефти России в апреле на 115 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 18 тысяч, все остальные страны альянса сохранят добычу неизменной, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Обсуждался рост добычи нефти России в апреле на 115 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 18 тысяч баррелей в сутки и заморозка остальных 350 тысяч баррелей в сутки из шага в 500 тысяч баррелей. Теперь это согласовано", — сказал собеседник агентства.
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