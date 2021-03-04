МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. ОПЕК+ согласовал рост добычи нефти России в апреле на 115 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 18 тысяч, все остальные страны альянса сохранят добычу неизменной, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Цена нефти вышла в плюс на новостях вокруг заседания ОПЕК+

"Обсуждался рост добычи нефти России в апреле на 115 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 18 тысяч баррелей в сутки и заморозка остальных 350 тысяч баррелей в сутки из шага в 500 тысяч баррелей. Теперь это согласовано", — сказал собеседник агентства.

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