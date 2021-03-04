МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Рубль повышается против доллара и уверенно растет к евро на фоне резкого ослабления европейской валюты против американской на форексе ниже 1,2.

Взлет рынка нефти выше 67 долларов за баррель марки Brent поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.30 мск снижался на 9 копеек, до 73,88 рубля, курс евро падал на 71 копейку, до 88,56 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в четверг повышается против доллара и уверенно прибавляет к евро, отыгрывая провал европейской валюты на форексе ниже 1,2 доллара – к минимуму с 5 февраля (1,1975). Поддержка доллару приходит от макроэкономического позитива по США и неоднозначной статистики по еврозоне.

Взлет рынка нефти на решениях ОПЕК+ по квотам на добычу нефти в апреле добавляет оптимизма рублевым "быкам". Стоимость барреля нефти марки Brent растет сейчас на 4,7% до 67,1 доллара и уже подскакивал в четверг вечером до 67,72 доллара – очередного максимума с января 2020 года.

Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч, а все остальные страны альянса сохранят добычу неизменной. При этом Саудовская Аравия решила сохранить в апреле свое добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

"Развивающиеся валюты" вечером ушли в минус, негативная динамика западных фондовых индексов добавляла давления на рубль, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску.

В итоге доллар и евро падают сейчас к рублю на 0,1-0,8%. Рублевая цена нефти поднялась выше уровня 4,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта пользовалась в четверг поддержкой со стороны позитивной ценовой конъюнктуры нефти и восстановления спроса на рублевый долг, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Напряжение геополитического фона остается умеренно чувствительным для рублевых активов. По нашим оценкам, в конце недели набор факторов влияния на валютный курс останется прежним, ожидаем колебания доллара в коридоре 73,2-74,5 рубля", — оценил он.

На фоне неожиданного приятного сюрприза со стороны ОПЕК+ цены на нефть Brent имеют потенциал краткосрочно достигнуть 70 долларов за баррель, оценивает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер". Доллар при таком раскладе вполне может уйти ниже 73 рублей, добавляет он.