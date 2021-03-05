МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций снизится в начале дня из-за негативных настроений на американском рынке акций и роста санкционных рисков, полагают аналитики.

Впрочем, дорогая нефть будет оказывать поддержку стоимости российских акций, считают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок акций начнет торги умеренным понижением, учитывая отсутствие готовности у инвесторов покупать рисковые активы на мировых фондовых площадках, оценивает Игорь Додонов из ГК "Финам".

"Беспокойство инвесторов связано с ситуацией на рынках госбондов ведущих стран, где доходности после некоторой стабилизации опять пошли в рост (а цены — вниз). Это может свидетельствовать о постепенном разгоне инфляции в мире, на что центробанки в итоге будут вынуждены реагировать повышением ключевых ставок. Между тем, после негативного открытия, российские индексы, скорее всего, войдут в фазу консолидации. Определенную поддержку российским акциям будут оказывать высокие цены на нефть, тогда как сдерживающим фактором будут оставаться санкционные риски", — добавил он. Россия впервые прошла кризис лучше всего остального мира

Накануне вечером агентство Блумберг сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов России.

Перед открытием российских фондовых торгов сохраняются негативные настроения, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Правда, приостановился рост доллара, что вселяет надежды хотя бы на отскок рынка вверх, добавляет он.

"Кроме того, российский рынок акций сегодня продолжит получать поддержку от рекордных за последний год цен на нефть", — отмечает Антонов.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах упали на 1,1-2,1% после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о временном росте инфляции. Он сказал в четверг, что инфляция может вырасти в ближайшие месяцы, но что это, скорее всего, окажется временным явлением. Россияне скупили элитную недвижимость в Сочи

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в пределах 0,05%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,9%.

Нефть дорожает на 1,1% — до 67,5 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается на 0,1% — до 1,1958 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился по рублевому индексу и повысился по долларовому на фоне ослабления американской валюты к российской. Дорожающая нефть как фактор поддержки стоимости российских акций отчасти компенсировалась неопределенной динамикой западных фондовых рынков.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,54%, до 3397,56 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,07%, до 1454,67 пункта. Доллар при этом опускался на 40 копеек, до 73,57 рубля.