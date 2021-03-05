МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Рубль на фоне дорогой нефти компенсировал утром в пятницу более половины провала вечера четверга, обусловленного скачком санкционных рисков, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.53 мск падал на 43 копейки – до 74,27 рубля, курс евро — на 63 копейки, до 88,82 рубля.

Накануне в последние полтора часа торгов на Московской бирже рубль резко отступил: доллар и евро после 22.30 мск скачком прибавили более 1 рубля, подскочив до 74,98 рубля и до 89,73 рубля соответственно.

Поводом стало сообщение агентства Блумберг, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов России.

Таким образом, за первые три часа торгов пятницы рубль компенсировал более половины вечернего провала, отыграв у основных резервных валют от их максимумов четверга 60-90 копеек. Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

Стоимость нефти марки Brent растет с утра на 1,8% — до 68 долларов за баррель, колеблясь около максимумов с января прошлого года.

В целом, на рынках растет уровень волатильности, однако доллар в ближайшее время продолжит торговаться в коридоре 73-75 рублей, оценивает Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка. "Вместе с тем, сегодня перед длинными выходными национальная валюта, скорее всего, не сможет в полной мере отыграть рост цен на нефть, а доллар завершит торги выше отметки 74 рубля", — добавил он.

Важным для курса остается сопротивление 74,7 рубля за доллар, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В случае закрепления выше, доллару опять будет открыта дорога к следующей преграде в 76 рублей. Но все-таки для ускорения падения рубля нужна какая-то негативная конкретика по готовящимся санкциям, либо начало коррекционного падения нефти", — добавляет он.